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Sultanpur News: 16 दिसंबर तक बन सकेंगे नए मतदाता, तारीख बढ़ी

Tue, 10 Nov 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 10 Nov 2026 11:57 PM IST
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New voters can register until December 16; deadline extended
सुल्तानपुर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित युवाओं और पात्र नागरिकों को एक और मौका मिला है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की संशोधित समय-सारिणी जारी की है।
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अब 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियां भी मतदाता बनने के पात्र होंगे।
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मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। कहा कि युवा और महिला मतदाताओं का पंजीकरण प्राथमिकता पर कराया जाए। जनसंख्या के अनुपात में मतदाता पंजीकरण की कमी दूर करने के साथ ही मतदाता सूची में लैंगिक अंतर कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। डीएम ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी भी पात्र युवा का नाम सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए।
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मतदाता साक्षरता क्लबों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, डीसी एनआरएलएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सीएमओ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेहरू युवा केंद्र समेत संबंधित विभागों को अपने कार्यक्षेत्र में अभियान चलाने के निर्देश दिए। महिलाओं और छूटे हुए पात्र नागरिकों तक पहुंचकर उनके आवेदन कराने पर विशेष जोर दिया।

संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम
गतिविधि - निर्धारित तिथि
नए मतदाता बनाने के लिए फॉर्म छह भरने की अवधि - 17 नवंबर से 16 दिसंबर
दावे-आपत्तियों का निस्तारण - 28 दिसंबर 2026 तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन - 4 जनवरी 2027
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