Sultanpur News: धनतेरस पर बाजार गुलजार, 382 करोड़ का हुआ कारोबार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धनतेरस पर सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल शुरू हो गई थी। दोपहर बाद चौक, ठठेरी बाजार और रामलीला मैदान समेत प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई। लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, सोने-चांदी के सिक्कों, आभूषणों, बर्तनों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी की।95 करोड़ के वाहन बिकेऑटोमोबाइल बाजार में सबसे ज्यादा रौनक रही। जिले में करीब 95 करोड़ रुपये के वाहन बिके। इनमें 46 करोड़ रुपये के दोपहिया और 49 करोड़ रुपये के चार पहिया वाहन शामिल हैं। दोपहिया वाहन कारोबारी दीपक जैन ने बताया कि बाइक खरीदने को लेकर ग्राहकों में खास उत्साह रहा। चार पहिया वाहन कारोबारी सरदार नरेंद्र सिंह के मुताबिक, इस बार बिक्री अच्छी रही।91 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिकेइलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में करीब 91 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। एलईडी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस, इंडक्शन और आरओ की खूब बिक्री हुई। व्यापारी प्रमोद वर्मा ने बताया कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने छूट और उपहार के प्रस्ताव भी दिए।सराफा बाजार में 45 करोड़ की चमकधनतेरस पर लोगों ने सोने-चांदी के सिक्कों, तश्तरियों, थालियों और गिलास के साथ आभूषणों की खरीदारी की। सहालग का सीजन शुरू होने से चेन, अंगूठी, हार और मंगलसूत्र की मांग भी रही। सराफा व्यापारी सुरेश सोनी के अनुसार, करीब 45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।बर्तन और कपड़ा बाजार में भी रौनकठठेरी बाजार, चौक और लखनऊ नाका में बर्तनों की दुकानों पर भीड़ रही। तांबा, पीतल और फूल के बर्तनों की करीब 42 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। वहीं कपड़ा बाजार में करीब 32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। लोगों ने उपहार देने के लिए पैक्ड मिठाइयां खरीदीं। जिले में करीब 15 करोड़ रुपये की मिठाई बिकी।ऑनलाइन खरीदारी भी 20 करोड़ कीदुकानों के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों ने खरीदारी की। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े, जूते और अन्य सामान की करीब 20 करोड़ रुपये की ऑनलाइन बिक्री का अनुमान है।धनतेरस पर कारोबार (करोड़ रुपये में)वाहन-95, इलेक्ट्रॉनिक्स-91, सराफा-45, बर्तन-42, कपड़ा-32, ऑनलाइन खरीदारी-20, मिठाई-15 और अन्य-42।कुल कारोबार-382 करोड़ रुपये।