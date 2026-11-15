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Sultanpur News: दिल्ली के ट्रेड फेयर में फिर छाया सुल्तानपुर का लाल पेड़ा

Sun, 15 Nov 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:36 PM IST
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delhi trade faire slp
 दिल्ली के भारत मंडपम में उद्यमी आशीष आर्या का अ​भिवादन स्वीकार करते मुख्य सचिव। स्रोत- उद्यमी
सुल्तानपुर। दिल्ली के भारत मंडपम में 13 नवंबर से शुरू 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एक बार फिर जिले का लाल पेड़ा सुर्खियों में रहा। एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले के चयनित लाल पेड़ा की प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सराहना की है।
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भारत मंडपम में 27 नवंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होगा। शनिवार को कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने दीप प्रज्ज्वलित कर उप्र पवेलियन का उद्घाटन किया। स्टॉलों का जायजा लेते हुए मुख्य सचिव जिले के लाल पेड़ा के उद्यमी आशीष आर्य के लगे स्टॉल पर पहुंचे।
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लाल पेड़ा की खूबियां बताने के बाद मुख्य सचिव ने ड्राई फ्रूट्स से निर्मित पेड़े को चखकर उसकी सराहना की। उन्होंने कारोबार के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर पर उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आयुक्त के विजयेंद्र पांडियन व अपर आयुक्त रोहित आनंद सहित अन्य मौजूद रहे। इसके पहले विदेशी मेहमानों ने नोएड में लगे स्टॉल पर लाल पेड़े की सराहना की थी।
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