विज्ञापन



हैंधनाखुर्द निवासी रिंकू साहू ने बताया कि मजदूर न मिलने से धान की कटाई शुरू नहीं हुई। नमी के कारण समय से गेहूं की बोआई संभव नहीं दिख रही। देहली बाजार क्षेत्र के रामतेज के खेत में कटी धान की फसल नमी के कारण पड़ी है। उन्हें करीब 10 दिन बाद खेत खाली होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस बताया। आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

विज्ञापन

विंदेश्वरीगंज। धुंध, नमी और मजदूरों की कमी से धान की कटाई में देरी हो रही है, जिससे गेहूं की बोआई पर संकट गहरा गया है। खेत खाली न होने से किसान समय पर गेहूं की बोआई नहीं कर पा रहे, पछेती किस्मों की तैयारी में जुटे हैं।