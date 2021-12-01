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मामला धम्मौर थाने के एक गांव की रहने वाली 16 साल की किशोरी से जुड़ा है। किशोरी की मां ने छह अप्रैल 2012 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार उनकी नाबालिग पुत्री होली के त्योहार में अपने ननिहाल गई थी। अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के कस्तूरीपुर गांव का रहने वाला आरोपी राजेश कोरी अपने सहयोगियों की मदद से बहलाकर उनकी पुत्री का अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म किया। विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी राजेश कोरी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चला, जहां अदालत ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामला धम्मौर थाने के एक गांव की रहने वाली 16 साल की किशोरी से जुड़ा है। किशोरी की मां ने छह अप्रैल 2012 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार उनकी नाबालिग पुत्री होली के त्योहार में अपने ननिहाल गई थी। अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के कस्तूरीपुर गांव का रहने वाला आरोपी राजेश कोरी अपने सहयोगियों की मदद से बहलाकर उनकी पुत्री का अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म किया।पुलिस ने आरोपी राजेश कोरी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चला, जहां अदालत ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े 14 साल पुराने मामले में एफटीसी प्रथम कोर्ट के जज विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी राजेश कोरी को दोषी ठहराते हुए आठ साल के कठोर कारावास और कुल 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।