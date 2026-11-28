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शुक्रवार को अलग-अलग मार्गों के यात्रियों को आधे से दो घंटे तक बसों का इंतजार करना पड़ा। कई यात्री देर होने पर निजी साधनों से निकल गए। मुख्यमंत्री के टैबलेट वितरण कार्यक्रम के लिए बृहस्पतिवार को 20 बसें गोंडा भेजी गई थीं। इससे पहले से ही बसों की कमी से जूझ रहे डिपो का संचालन प्रभावित हुआ। बृहस्पतिवार को अमहट कार्यशाला में 24 बसें खड़ी रहीं। शुक्रवार को भी 25 बसें सड़क पर नहीं उतर सकीं।यात्रियों की परेशानी और प्रबंधन के प्रयासशुक्रवार दोपहर दो बजे बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई मार्गों के यात्री बसों का इंतजार करते रहे। शाहगंज जाने वाले कृतेश और मुस्कान को दो घंटे तक बस नहीं मिली। वाराणसी जा रहीं रुचि मिश्रा, पूजा पांडेय, नूतन तिवारी और सावित्री डेढ़ घंटे तक प्रतीक्षा करती रहीं। एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि 20 बसें गोंडा भेजी गई हैं। चालक-परिचालकों की अनुपस्थिति से भी संचालन प्रभावित हुआ है। कहा कि अधिक यात्रियों वाले मार्गों पर उपलब्ध बसें भेजकर व्यवस्था संभालने का प्रयास किया जा रहा है।