Sultanpur News: अमान्य स्कूलों और निजी कोचिंगों पर कसेगा शिकंजा, चलेगा अभियान

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अभियान के दौरान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की कक्षाएं और हाईस्कूल-इंटर कॉलेजों में प्राथमिक स्तर की अमान्य कक्षाएं संचालित मिलीं तो संबंधित क्षेत्र के डीआईओएस, बीएसए और बीईओ की जवाबदेही तय होगी। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर शिक्षक और संस्था दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विज्ञापन

डीआईओएस सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले में जल्द ही अभियान चलाकर अमान्य विद्यालयों और नियम विरुद्ध कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जाएगी। अभियान के दौरान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की कक्षाएं और हाईस्कूल-इंटर कॉलेजों में प्राथमिक स्तर की अमान्य कक्षाएं संचालित मिलीं तो संबंधित क्षेत्र के डीआईओएस, बीएसए और बीईओ की जवाबदेही तय होगी। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने पर शिक्षक और संस्था दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।डीआईओएस सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले में जल्द ही अभियान चलाकर अमान्य विद्यालयों और नियम विरुद्ध कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जाएगी।

सुल्तानपुर। जिले में मान्यता के बिना संचालित विद्यालयों और नियम विरुद्ध निजी कोचिंग पर शिकंजा कसने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। परिषद के लगातार निर्देश के बावजूद कार्रवाई की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अधिकारियों से फिर जवाब मांगा गया है।