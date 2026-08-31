Sultanpur News: बेटे से मिलने निकली महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 31 Aug 2026 12:15 AM IST
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लंभुआ। क्षेत्र के एक गांव में रविवार को बेटे से मिलने निकली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने पांच-छह लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वारदात के बाद आरोपी उसे उसके घर छोड़कर चले गए।
रविवार की देररात लंभ्कुअतवाली पहुंचे पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन रविवार सुबह ई-रिक्शा से ससुराल में अपने बेटे से मिलने गई थी। बेटे से मिलने के बाद वह मायके लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसके साथ घटना हो गई। महिला देर रात करीब साढ़े 10 बजे अपने भाई के साथ लंभुआ कोतवाली पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी।
प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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रविवार की देररात लंभ्कुअतवाली पहुंचे पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन रविवार सुबह ई-रिक्शा से ससुराल में अपने बेटे से मिलने गई थी। बेटे से मिलने के बाद वह मायके लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसके साथ घटना हो गई। महिला देर रात करीब साढ़े 10 बजे अपने भाई के साथ लंभुआ कोतवाली पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी।
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प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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