Sultanpur News: भीम आर्मी ने हत्या, हमला और आरक्षण के मुद्दे पर किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 12:36 AM IST
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सुल्तानपुर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने बुधवार को हत्या, हमला और आरक्षण के मुद्दे पर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संगठन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
जिला संयोजक शिवम कुमार जोशवा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में गोंडा में विनोद साहनी व रमेश कोरी और अयोध्या में राम लगन मौर्य की हत्या के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद के काफिले को 13 सितंबर को रामनगर क्षेत्र के बुढ़वल में रोका गया। संगठन ने काफिले पर पथराव व हमले की निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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जिला संयोजक शिवम कुमार जोशवा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में गोंडा में विनोद साहनी व रमेश कोरी और अयोध्या में राम लगन मौर्य की हत्या के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद के काफिले को 13 सितंबर को रामनगर क्षेत्र के बुढ़वल में रोका गया। संगठन ने काफिले पर पथराव व हमले की निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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