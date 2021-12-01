Sultanpur News: जेल से वसूली मांगने के आरोपियों की जमानत मंजूर

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कोतवाली नगर के ठठेरी बाजार निवासी सराफा व्यवसायी भरतजी सोनी ने 25 जून को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सराफा डकैती कांड से जुड़े आरोपी दुर्गेश प्रताप सिंह, त्रिभुवन कोरी, अंकित यादव, विनय शुक्ल, सचिन सिंह, अजय यादव, विपिन सिंह व गुजरात जेल में बंद अरबाज व फुरकान का नाम प्रकाश में लाते हुए उन्हें आरोपी बनाया गया है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। डकैती के शिकार शहर के व्यवसायी भरतजी सोनी के बेटे से पांच लाख रुपये की वसूली मांगने के मामले में जेल में बंद सराफा डकैतीकांड से जुड़े आरोपी त्रिभुवन कोरी व अजय यादव डीएम की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ श्याम मोहन जायसवाल की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है।