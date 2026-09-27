Sultanpur News: रंजिश में युवक को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार

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सरावां निवासी राजन गौतम को 23 सितंबर की शाम विपक्षियों ने रंजिश में गोली मार दी थी। उनकी चाची की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। राजन का इलाज केजीएमयू ट्राॅमा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक उनकी हालत अब सामान्य है।सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि शनिवार को उमरी स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के पास से आरोपी सरावां निवासी शिवम राजभर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने प्रधानी के आगामी चुनाव में राजन गौतम और शुभम शुक्ल के बीच रंजिश की बात पुलिस को बताई है। बताया प्रकरण में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी विनीत जायसवाल ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शिवम राजभर के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।