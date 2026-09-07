Sultanpur News: चंडीगढ़ से पटना के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल

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यह ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ से रवाना होगी। वापसी में पटना-चंडीगढ़ अप स्पेशल दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक नौ ट्रिप चलेगी। इसका संचालन प्रत्येक शुक्रवार को होगा। जिलेवासियों को भी इस ट्रेन से सफर करने की सुविधा मिलेगी।22 कोच वाली ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच रहेंगे। चंडीगढ़ से बृहस्पतिवार रात 11:35 बजे रवाना होकर ट्रेन अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर और उतरेटिया जंक्शन होते हुए शुक्रवार दोपहर 1:25 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद 1:30 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी।वाराणसी से होते हुए ट्रेन रात 9:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। पटना जंक्शन से ट्रेन शुक्रवार रात 11:15 बजे रवाना होगी। वाराणसी में सुबह 4:40 से 4:50 बजे तक ठहरने के बाद ट्रेन शनिवार सुबह 6:30 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। पांच मिनट ठहराव के बाद ट्रेन 6:35 बजे रवाना होगी।इसके बाद उतरेटिया जंक्शन, आलमनगर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर और अंबाला कैंट होते हुए रात 9:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन के चलने से जिलेवासियों को भी सफर करने की सुविधा मिलेगी।उत्तर रेलवे, लखनऊ के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्टेशन अधीक्षक वीके गुप्ता ने बताया कि यात्री स्थानीय आरक्षण केंद्र से अपना टिकट बुक करा सकते हैं।