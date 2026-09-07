Sultanpur News: पुल के ऊपर से बह रही पीली नदी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST
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चांदा। कोइरीपुर नगर पंचायत से होकर गुजरी पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। दो दिनों से पुल के ऊपर पानी पहुंच जाने से लोगों को इसी से आवागमन करना पड़ रहा है।
नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर स्कूली बच्चों को पानी के बीच से होकर आना-जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को अभिभावकों को पहुंचाना पड़ रहा है। कस्बे में बने जलपा मंदिर तक पानी पहुंच जाने से श्रद्धालुओं व प्रतापगढ़ के सिंहौली और रामगंज जाने वाले लोगों को भी आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रहा है।
इसका असर कस्बे के बाजार पर भी पड़ने लगा है। उपजिलाधिकारी अंशुल हिंदल ने बताया कि पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से अभी कोई खतरा नहीं है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर स्कूली बच्चों को पानी के बीच से होकर आना-जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को अभिभावकों को पहुंचाना पड़ रहा है। कस्बे में बने जलपा मंदिर तक पानी पहुंच जाने से श्रद्धालुओं व प्रतापगढ़ के सिंहौली और रामगंज जाने वाले लोगों को भी आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रहा है।
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इसका असर कस्बे के बाजार पर भी पड़ने लगा है। उपजिलाधिकारी अंशुल हिंदल ने बताया कि पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से अभी कोई खतरा नहीं है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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