Sultanpur News: आज आएंगे शिक्षक एमएलसी

विज्ञापन

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह मंगलवार को जिले में पहुंचेंगे। यहां पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके प्रवास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस संबंध में विधान परिषद सचिवालय ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है। विधान परिषद सचिवालय के मार्शल मेजर वीर बहादुर सिंह ने यह पत्र जारी किया है। भ्रमण के दौरान नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है।