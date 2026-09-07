Sultanpur News: स्कूल गई छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत

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नेकराही निवासी अकबर अली की पुत्री माहरा सौरमऊ स्थित निजी स्कूल की छात्रा थी। परिजनों के मुताबिक, वह सोमवार सुबह खाना खाकर रोज की तरह बस से स्कूल गई थी। दोपहर में स्कूल से फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है।परिजन स्कूल के लिए निकले, तभी उन्हें सूचना मिली कि माहरा को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। परिजन जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो माहरा इमरजेंसी वार्ड में मृत अवस्था में मिली। उसके दादा मोहम्मद अली के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें बताया कि दो लोग माहरा को लेकर आए थे। उसे बेड पर लिटाने के बाद दोनों चले गए।उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंचा। इससे स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है।क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच की गई है। उसमें बच्ची अचानक गिरते दिख रही है, परिजनों की मांग पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।छोटी बेटी की मौत से सदमे में आया परिवारमोहम्मद अली ने बताया कि माहरा के पिता अकबर अली विदेश में नौकरी करते हैं। वह दो बहनों में छोटी थी। उसकी मौत से परिवार में मातम है।