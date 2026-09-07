Sultanpur News: सांप के काटने से युवक की मौत, भतीजा गंभीर

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परिजनों के अनुसार राकेश व मंगलदीप रविवार रात खाना खाने के बाद अगल-बगल रखे तखत पर सो गए थे। सोमवार भोर करीब 03:30 बजे सोते समय राकेश व उनके भतीजे मंगलदीप को सांप ने काट लिया। कुछ ही देर बाद दोनों की हालत गंभीर होने लगी।आनन-फानन दोनों को कादीपुर सीएचसी पहुंचाया गया। वहां से चिकित्सक ने राकेश को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में राकेश की मौत हो गई। भतीजे मंगलदीप का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।कादीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि राकेश के शव को मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।