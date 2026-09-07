Sultanpur News: सांप के काटने से युवक की मौत, भतीजा गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 11:54 PM IST
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कादीपुर। बरवारीपुर गांव निवासी राकेश (30) व उनके भतीजे मंगलदीप (17) को सोमवार की भोर में सोते समय सांप ने काट लिया। शरीर में विष फैलने से राकेश की मौत हो गई। वहीं, भतीजे रमेश की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
परिजनों के अनुसार राकेश व मंगलदीप रविवार रात खाना खाने के बाद अगल-बगल रखे तखत पर सो गए थे। सोमवार भोर करीब 03:30 बजे सोते समय राकेश व उनके भतीजे मंगलदीप को सांप ने काट लिया। कुछ ही देर बाद दोनों की हालत गंभीर होने लगी।
आनन-फानन दोनों को कादीपुर सीएचसी पहुंचाया गया। वहां से चिकित्सक ने राकेश को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में राकेश की मौत हो गई। भतीजे मंगलदीप का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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कादीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि राकेश के शव को मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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परिजनों के अनुसार राकेश व मंगलदीप रविवार रात खाना खाने के बाद अगल-बगल रखे तखत पर सो गए थे। सोमवार भोर करीब 03:30 बजे सोते समय राकेश व उनके भतीजे मंगलदीप को सांप ने काट लिया। कुछ ही देर बाद दोनों की हालत गंभीर होने लगी।
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आनन-फानन दोनों को कादीपुर सीएचसी पहुंचाया गया। वहां से चिकित्सक ने राकेश को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में राकेश की मौत हो गई। भतीजे मंगलदीप का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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कादीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि राकेश के शव को मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।