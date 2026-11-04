Sultanpur News: जांच के घेरे में 7489 शिक्षक, आज तक देना होगा रिकॉर्ड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक रिट पर 16 अक्तूबर को आए आदेश के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। एसटीएफ से रिकॉर्ड मांगे जाने पर बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में अभिलेख जुटाने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज एकत्र करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है।सत्यापन में शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया की भी पड़ताल होगी। इसके लिए नियुक्ति तिथि, चयन सूची और मेरिट के आधार पर अलग-अलग फाइलें तैयार की जा रही हैं। सभी अभिलेख संकलित होने के बाद एसटीएफ की विशेष टीम इनका मिलान कर जांच करेगी।शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के साथ देना होगा शपथपत्रकक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और टीईटी या सीटेट के प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। इसके अलावा रिश्तेदारी संबंधी शपथपत्र भी देना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि उनका कोई निकट संबंधी शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे उच्च पद पर कार्यरत तो नहीं है।लापरवाही पर होगी कार्रवाईबीएसए ने निर्देश दिए हैं कि चार नवंबर तक सभी अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएं। निर्धारित समय पर रिकॉर्ड नहीं देने या सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। शासन स्तर से मंडल तक अभियान की निगरानी की जा रही है।ब्लॉकवार शिक्षकों की संख्याब्लॉकशिक्षककूरेभार569धनपतगंज496कादीपुर447अखंडनगर587लंभुआ612मोतिगरपुर344बल्दीराय528कुड़वार581नगर क्षेत्र16पीपी कमैचा 437करौंदीकला363दूबेपुर744जयसिंहपुर703दोस्तपुर480भदैंया582कुल7489