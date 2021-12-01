Sultanpur News: 50 आंबेडकर स्थलों का होगा सौंदर्यीकरण, टेंडर प्रक्रिया शुरू

विज्ञापन

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से निर्माण के लिए टेंडर कराया जा रहा है। विभाग के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित प्रत्येक आंबेडकर स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के 10 स्थलों का चयन किया गया है। शहर के तिकोनिया पार्क के बगल स्थित आंबेडकर प्रतिमा स्थल के साथ कुल 50 आंबेडकर प्रतिमा स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा।समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि शासन से आवंटित धनराशि कार्यदायी संस्था के खाते में भेज दी गई। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को इसी वित्तीय वर्ष में जल्द कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। काम पूरा होते ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।