Sultanpur News: कैंपस चयन में कृषि के 25 विद्यार्थियों को मिली नौकरी

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पहले चरण में पूर्व-परीक्षण लिया गया। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दूसरे चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार के आधार पर कंपनी ने 25 विद्यार्थियों का चयन किया। चयन प्रक्रिया में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आनंद पांडेय, विपणन प्रबंधक श्रेया और मानव संसाधन विभाग की प्रतिनिधि इफरा ने विद्यार्थियों का चयन किया। प्राचार्य प्रो. सुनील प्रताप सिंह ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। संकाय के डॉ. नीरज सिंह, डॉ. विशाल सिंह व डॉ. अंशुमान सिंह का सहयोग रहा।-संवाद

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सुल्तानपुर। कमला नेहरू संस्थान के कृषि संकाय में नवकामना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कैंपस चयन आयोजित किया। बीएससी और एमएससी कृषि के 57 विद्यार्थियों ने चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किया, जिनमें 25 का चयन हुआ। संकाय प्रभारी डॉ. नवीन विक्रम सिंह ने बताया कि चयन दो चरणों में हुआ।