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Sonebhadra News: कलम-दवात की पूजा कर भगवान चित्रगुप्त से मांगा आशीर्वाद

Wed, 11 Nov 2026 11:05 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:05 PM IST
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Worshipped the pen and inkpot and sought blessings from Lord Chitragupta
रॉबर्ट्सगंज जय निवास में चित्रगुप्त पूजा करते कायस्थ समाज के लोग। संवाद
रॉबर्ट्सगंज नगर में बुधवार को भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना विधि-विधान से की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन में कायस्थ समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉ. कुसुमाकर श्रीवास्तव, दिवाकर, प्रभाकर, साधना, विनीता, लक्ष्मी, शुभम, कुशांक, समर्थ और नीतीशा सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।
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वहीं, अखिल भारतीय चित्रांश सनातन महासभा की जिला इकाई की ओर से विकास नगर स्थित कैंप कार्यालय में भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने कलम-दवात की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष रतन कुमार श्रीवास्तव ने भगवान चित्रगुप्त की महिमा और उत्पत्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की काया से हुई थी। उन्हें धर्मराज यमराज का सहयोगी माना जाता है, जो मनुष्यों के अच्छे-बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। कायस्थ समाज में बुद्धि, विद्या और लेखन का विशेष महत्व है। इसी परंपरा के तहत यम द्वितीया पर कलम और दवात का पूजन किया जाता है।
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इस मौके पर महासभा के संरक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, परमहंस आश्रम के संत स्वामी मुद्रानंद सरस्वती, जिला महामंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामंत्री चित्रांश विशाल श्रीवास्तव, जिला सचिव अभिषेक सिन्हा, गिरीश लहरी, राजेश श्रीवास्तव, रमेश श्रीवास्तव, पुनीत श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, इंजीनियर आकाश श्रीवास्तव, सृजन, नमन, श्रेष्ठ, यथार्थ, कुणाल, लव, नौ और मंगला यादव सहित महिला मंडल की नीलम श्रीवास्तव, रंजना श्रीवास्तव, बबीता श्रीवास्तव, बीना श्रीवास्तव, संगीता श्रीवास्तव और प्रियांशी उपस्थित रहीं।
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