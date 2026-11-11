Sonebhadra News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में युवक गंभीर घायल

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कोतवाली क्षेत्र के कोरट गांव के पास बुधवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चोपन थाना क्षेत्र के बड़गवां निवासी जय सिंह (30) बाइक से घोरावल आ रहे थे। इसी दौरान कोरट गांव के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में जय सिंह के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सीटी स्कैन और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।