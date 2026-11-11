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Sonebhadra News: चार दिन में 1.2 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान, सुबह-शाम बढ़ी ठंड

Wed, 11 Nov 2026 11:04 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:04 PM IST
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Maximum temperature dropped by 1.2 degrees in four days; it has become colder in the mornings and evenings.
रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में धान की कटाई के बाद एकत्र करते श्रमिक। संवाद
जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते चार दिनों में अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में भी उतार-चढ़ाव जारी है। तापमान में गिरावट से सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है।
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मौसम विज्ञान केंद्र चुर्क के प्रेक्षक राजन सिंह के अनुसार, जिले में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बीते रविवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री और न्यूनतम 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोमवार को अधिकतम तापमान गिरकर 28.0 डिग्री और न्यूनतम 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान फिर गिरकर 27.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में लगातार हो रहे बदलाव के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड महसूस होने लगी है।
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