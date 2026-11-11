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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Allegation of failing to repay a loan of five lakh rupees; complaint filed with the police.

Sonebhadra News: पांच लाख रुपये उधार लेकर नहीं लौटाने का आरोप, पुलिस से शिकायत

Wed, 11 Nov 2026 10:56 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:56 PM IST
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Allegation of failing to repay a loan of five lakh rupees; complaint filed with the police.
अनपरा थाना क्षेत्र में पांच लाख रुपये उधार लेने के बाद वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर पंचायत अनपरा के वार्ड संख्या-11 भरत नगर निवासी अंकुश कुमार ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उसने वार्ड संख्या-8 निवासी एक व्यक्ति को आपसी विश्वास के आधार पर स्टांप पेपर पर लिखापढ़ी कर पांच लाख रुपये उधार दिए थे। काफी समय बीतने के बाद जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपी टालमटोल करने लगा। आरोप है कि रुपये की मांग करने पर उसने अभद्र व्यवहार किया। साथ ही जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
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शिकायतकर्ता ने संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी थानाध्यक्ष एवं क्राइम इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता और विपक्षी को बृहस्पतिवार को थाने बुलाया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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