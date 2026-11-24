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सोनभद्र। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को रॉबर्ट्सगंज में त्रैवार्षिक हित चिंतक अभियान शुरू किया। अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा और छह दिसंबर को समाप्त होगा। पहले दिन जिले में सैकड़ों लोगों को 20 रुपये का शुल्क लेकर हिंदू हित चिंतक बनाया गया। जिलाध्यक्ष विद्याशंकर पांडेय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता बढ़ाना है। इसका लक्ष्य सभी वर्गों को जोड़ना और युवाओं को संगठन के विचारों से परिचित कराना है। इस बार 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग हित चिंतक बन सकते हैं। अभियान में पहली बार विशेष एप से डिजिटल भुगतान और एसएमएस से रसीद की सुविधा दी गई है। मुख्य अतिथि विधायक भूपेश चौबे ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मुख्य वक्ता दिवाकर ने अशोक सिंघल के जीवन और योगदान को याद किया। उन्होंने उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। दिवाकर ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में अशोक सिंघल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गोरक्षा, सेवा कार्य, एकल विद्यालय और धर्म संसद में भी उनका योगदान रहा। उनका जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा का उदाहरण है। युवाओं को सकारात्मक दिशा देकर समाज को संगठित करने की जरूरत है।