Sonebhadra News: 24 किलो गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:27 AM IST
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बभनी। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बभनी पुलिस ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 24 किलो 150 ग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वरना कार बरामद की। बरामद गांजे और वाहन की कुल अनुमानित कीमत 17 लाख सात हजार 500 रुपये बताई गई है। बभनी थानाध्यक्ष अरविंद सरोज ने बताया कि बभनी पुलिस टीम नधिरा तिराहा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बभनी की ओर से आ रही वरना कार को रोककर तलाशी ली गई। कार की पिछली लाइट के अंदर चोरी-छिपे बनाई गई कैविटी में 24 पैकेट गांजा छिपाकर रखा गया था। इसका वजन 24 किलो 150 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख सात हजार 500 रुपये है। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान विजय कुमार ओझा (23) और विकास ओझा उर्फ अविनाश ओझा (26) निवासी जमुआ बिहिया, जिला भोजपुर, बिहार के रूप में बताई। दोनों आरोपी गांजे से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया।
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