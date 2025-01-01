फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   A few hours after the death of his wife, the husband also died, the pyre was lit together.

Sonebhadra News: पत्नी की माैत के कुछ ही घंटों बाद पति ने भी ताेड़ा दम, साथ जलीं चिताएं

Wed, 09 Sep 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
A few hours after the death of his wife, the husband also died, the pyre was lit together.
वीराजी देवी और बालम कोल की फ़ाइल फोटो
घोरावल। तहसील क्षेत्र की अहरौरा ग्राम पंचायत के राजिम गांव में करीब 90 वर्षों तक साथ निभाने वाले वृद्ध दंपती की जीवन यात्रा का अंत भी एक-दूसरे से जुदा होकर नहीं हुआ। 102 वर्षीय वीराजी देवी ने सोमवार दोपहर बाद अंतिम सांस ली। परिजनों ने दीवा गांव में बेलन नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया। अभी पत्नी की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे उनके 105 वर्षीय पति बालम कोल ने भी दम तोड़ दिया। बालम कोल की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों ने वीराजी देवी की चिता स्थल पर ही बालम कोल का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। जिस स्थान पर कुछ घंटे पहले वीराजी देवी को अंतिम विदाई दी गई थी, वहीं मंगलवार को उनके पति को भी पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। गांव निवासी सफेदलाल और हनुमान प्रसाद बैसवार ने बताया कि दोनों ने करीब नौ दशक तक एक-दूसरे का सुख-दुख में साथ निभाया। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी दोनों का साथ संयोग से इस तरह जुड़ा कि पत्नी की मौत के कुछ ही घंटे बाद पति ने भी दुनिया छोड़ दी। ग्रामीण इस संयोग को उनके अटूट दांपत्य प्रेम और जीवनभर के साथ की मिसाल बता रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed