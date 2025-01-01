Sonebhadra News: मेहुड़ी होकर गुजरे वाहन, संकरे मार्ग पर वाहनों का लगता रहा जाम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
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सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 37 ए पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य में तेजी के बीच मंगलवार को वाहनों के आवागमन में परेशानी बढ़ गई। अंतिम और नौवें पाइलिंग का काम चलने के कारण घुवास कॉलोनी की ओर से जाने वाला रास्ता बंद रहा। वहीं सुबह निर्माण स्थल के बाईं तरफ का रास्ता भी बाधित रहा। इस नाते रामगढ़ की ओर से रॉबर्ट्सगंज आने वाले वाहनों को प्रशासन ने शाहगंज रजवाहा से मेहुड़ी पुलिया, सोनभद्र रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे प्लांटेशन होते हुए गुजारा। मेहुड़ी पुलिया से प्लांटेशन तक बनी आरसीसी सड़क सिंगल होने के कारण वाहनों का दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई। बाइक, तीन पहिया और चार पहिया वाहन काफी देर तक फंसे रहे। आरसीसी सड़क की दोनों तरफ की पटरी नीचे और दलदली होने के कारण वाहन चालकों को और दिक्कत हुई। एकल रास्ते पर दोनाें तरफ से वाहनों के आने-जाने के दौरान एक ई-रिक्शा का पहिया पटरी से नीचे उतर गया। इससे कुछ देर तक आवागमन प्रभावित रहा। आरओबी निर्माण के दौरान वैकल्पिक आवागमन के लिए आरसीसी सड़क तो बनाई गई है, लेकिन दोनों तरफ पटरी नहीं बनाई गई है। पूरे दिन वाहनों को इसी डायवर्जन मार्ग से गुजारा गया। दोपहर में बारिश होने के बाद कच्चे मार्ग पर कीचड़ और गड्ढों के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई। रेलवे प्लांटेशन की ओर बनी कच्ची सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। क्षेत्र के आनंद कुमार, सीताराम, संजय चौबे, प्रभुनारायण और पिंटू मिश्रा आदि ने प्रशासन से आरसीसी सड़क की दोनों पटरियों को दुरुस्त कराने और रेलवे प्लांटेशन की कच्ची सड़क के गड्ढों को भरवाने की मांग की है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था के डीपीएम कुलदीप प्रजापति ने बताया कि डायवर्जन रूट पर बने गड्ढों की मरम्मत कराई जा रही है। हाइडिल मैदान के पास बने गड्ढे भर दिए गए हैं। अन्य जगहों पर कार्य चल रहा है।
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