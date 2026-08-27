Sonebhadra News: भरभराकर गिरे दो कच्चे मकान गृहस्थी का सामान मलबे में दबा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:24 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:24 AM IST
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विंढमगंज। लगातार बारिश के बीच विंढमगंज थाना क्षेत्र के बुटवेढ़वा गांव में दो कच्चे मकान गिर गए। मकान गिरने से दोनों परिवारों की गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। संयोग रहा कि दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। बुटवेढ़वा निवासी संजय कुमार का कच्चा मकान लगातार बारिश के कारण गिर गया। मकान में रखा गृहस्थी का सामान भी मलबे में दब गया। अचानक हुई इस घटना से परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। इसी गांव में ऐनुल सिद्दीकी का कच्चा मकान भी रात में अचानक ढह गया। बताया गया कि मकान की हालत पहले से जर्जर थी। ऐनुल सिद्दीकी के माता-पिता उसी कमरे में सो रहे थे लेकिन मकान की स्थिति को देखते हुए उन्हें खतरे का अंदेशा हो गया था। वे समय रहते वहां से निकलकर अपने बेटे के घर चले गए थे।
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