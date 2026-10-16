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Sonebhadra News: कियोस्क सेंटर में हुई चोरी का खुलासा , 50 हजार की बाइक और 95 हजार रुपये में खरीदी सेकेंड हैंड कार

Fri, 16 Oct 2026 11:34 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:34 PM IST
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Theft at kiosk center solved
सीमा से सटे मध्यप्रदेश के सिंगरौली में बीते दिनों एक कियोस्क सेंटर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने चोरी की रकम से बाइक व कार खरीदा था। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। घटना बरगवां थाना क्षेत्र के मझौली स्थित कियोस्क सेंटर की है।
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मझौली निवासी रामजनम बैस ने पांच सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि कियोस्क सेंटर की दुकान खोलने पर काउंटर में रखी नकदी गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज की जांच में बैग में रखी नकदी चोरी होने की बात सामने आई। थाना प्रभारी बरगवां अनिल कुमार पटेल ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।उनकी पहचान बड़ोखर निवासी लखराम उर्फ पिंटू बियार (32) और नीरज कुमार साकेत (21) के रूप में हुई। आरोपियों ने चोरी की रकम में से 50 हजार रुपये खर्च कर नई बाइक खरीदी। वहीं, करीब 95 हजार रुपये में सेकेंड हैंड सफेद रंग की टाटा इंडिका विस्टा कार खरीदी गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।
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