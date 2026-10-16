Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1. पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर पूजन अर्चन का आयोजन। सुबह 8 बजे



2. दुर्गा सप्तशती पाठ : रॉबर्ट्सगंज दंडइत बाबा मंदिर मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ दुर्गा सप्तसती पाठ का आयोजन। सुबह 9 बजे

3. समाधान दिवस : जनशिकायतों के त्वरित समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज सहित जिले के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। सुबह 10 बजे

4. शिविर: विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चतरा ब्लॉक सभागार में लाभार्थी पंजीयन व जागरूकता शिविर। सुबह 11 बजे।

5. रामलीला: रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में कलाकारों की ओर से लंका दहन, विभीषण शरणागति, अंगद रावण संवाद लीला का मंचन करेंगे। रात 8 बजे

जिले में आज कार्यक्रम