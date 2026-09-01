Sonebhadra News: ट्राॅली ट्रांसफाॅर्मर में उतरे करंट की चपेट में आने से किशोरी झुलसी

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नगर के बस स्टैंड के समीप बिजली निगम की लापरवाही से एक किशोरी करंट की चपेट में आने से झुलस गई। आसपास के लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां उसकी स्थिति सामान्य हुई। लोगों की सक्रियता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। लोगों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पेट्रोल पंप के सामने शिव मंदिर पर 400 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर एक महीने पहले खराब हो गया था। बिजली निगम की ओर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका से ट्राॅली ट्रांसफाॅर्मर मंगा कर आपूर्ति सुचारू रूप से कराई गई। एक महीने से ट्राॅली ट्रांसफाॅर्मर से ही आपूर्ति हो रही है। बारिश के कारण ट्रॉली ट्रांसफाॅर्मर हाईवे के नाले के ऊपर खड़ा कर सप्लाई कराई जा रही है। मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली 14 वर्षीय मुस्कान अपने ननिहाल आजाद नगर रामलीला मैदान के पास रह रही है। मंगलवार को वह वहां से गुजर रही थी। ट्राॅली ट्रांसफाॅर्मर में उतरे करंट की चपेट में आ गई। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बचाया। कुछ दिन पहले यहां एक और व्यक्ति भी करंट की चपेट में आ गया था।स्थानीय भोलानाथ यादव, बृजेश कुमार तिवारी, रमेश कुमार मोदनवाल, आनंद चौरसिया, पवन वर्मा ने बिजली निगम से जल्द नया ट्रांसफाॅर्मर लगाए जाने की मांग की। एसडीओ धीरज मिश्रा ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलवाए जाने के लिए वर्कशॉप को पत्र लिखा गया है। तकनीकी दिक्कत के कारण नहीं बदला जा रहा पा है। जल्द ही इसे बदलवाया जाएगा।