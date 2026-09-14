Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1. कथा : रॉबर्ट्सगंज जैन साधना भवन में पर्यूषण पर्व पर आठ दिवसीय कथा में श्रावक नरेश जैन का प्रवचन। सुबह 7 बजे

2. गणेश पूजन : रॉबर्ट्सगंज नगर के पूजा पंडालों में सात दिवसीय गणेश महोत्सव पर पूजन अर्चन। सुबह 9 बजे

3. मैराथन : सेवा संकल्प अभियान के तहत चुर्क बाजार से नमो मैराथन दौड़ प्रतियोगिता। सुबह 09.30 बजे

4. जन चौपाल : ओबरा विधानसभा क्षेत्र के रेड़िया और करगरा में सपा की ओर से पीडीए जन चौपाल। सुबह 11 बजे।

5. सांस्कृतिक महोत्सव : कोन क्षेत्र के वनवासी सेवा समर्पण संस्थान की ओर से जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव। सुबह 11 बजे।

जिले में आज कार्यक्रम::