Sonebhadra News: बेड़ियां हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण की छठी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:16 AM IST
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बीजपुर। बेड़ियां स्थित हनुमान मंदिर परिसर में बुधवार की रात भगवान श्रीकृष्ण की छठी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। छठी महोत्सव के उपरांत भगवान श्रीकृष्ण का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। आचार्य अनूप शुक्ला ने भगवान को भोग लगाया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। भंडारे में दूर-दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उपेंद्र प्रताप सिंह ने सुमधुर भजन-कीर्तन की प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। कीर्तन मंडली के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में यशवंत सिंह, तारकनाथ दुबे, बिमलेश यादव, नागेंद्र सिंह, पीएन सिंह, शिवधारी गुप्ता, मनीष यादव आदि ने सहयोग किया।
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