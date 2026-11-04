सोनभद्र: दुद्धी में तीन वाहनों की भिड़ंत, बोलेरो सवार की मौत; केबिन में फंसा टीपर चालक

केबिन में फंसे चालक को ग्रामीणों ने निकाला

हादसे में बोलेरो सवार सिंगरौली के बैढ़न निवासी राजकुमार रावत (28) की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो में सवार अन्य लोग सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं, टीपर चालक विंढमगंज के कोरगी निवासी नंदू (18) केबिन में फंस गया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।



वाहनों को हटवाकर यातायात कराया बहाल

दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के सड़क पर खड़े होने से लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया। कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।