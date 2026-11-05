Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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जागरूकता : मिशन शक्ति के तहत पुलिस व महिला कल्याण विभाग की ओर से रॉबर्ट्सगंज में जागरूक कार्यक्रम। सुबह 10 बजे

प्रतियोगिता : घोरावल स्थित आरबी सिंह महाविद्यालय में रंगोली, दीप सज्जा, पेंटिंग प्रतियोगिता। सुबह 11 बजे

शतरंज : कोन बीआरसी परिसर स्थित उच्च प्राथमिकी विद्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय शतंरज प्रतियोगिता। सुबह 11 बजे।

संगोष्ठी : पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत विकास भवन परिसर में जागरूकता पर आधारित संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।

सरस मेला : उरमौरा स्थित डायट परिसर में सोन अर्थ दीपावली सरस मेला। सुबह 10 बजे