सड़क हादसा: सोनभद्र में खड़े ट्रक में घुसी कार, दो युवकों की मौत , एक की हालत गंभीर

{"_id":"6273593888ef5f54c819f187","slug":"road-accident-in-sonebhadra-two-youths-died-and-one-injured-after-car-rammed-into-truck","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सड़क हादसा: सोनभद्र में खड़े ट्रक में घुसी कार, दो युवकों की मौत , एक की हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनभद्र Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 05 May 2022 10:27 AM IST