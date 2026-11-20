सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के अरझट गांव के मजीठ टोला में शुक्रवार भोर में चारपाई पर सो रही एक साल की मासूम बच्ची को कोबरा ने डस लिया। सर्पदंश से बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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जानकारी के अनुसार, ज्ञान सिंह की एक वर्षीय पुत्री अंजू शुक्रवार भोर करीब चार बजे घर में चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान कोबरा ने उसे डस लिया। मां बाहर गई थी जब कमरे में गई तो चारपाई के पास कोबरे को देखकर चीखने लगी। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में अफरा-तफरी मच गई।मासूम की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतका के एक भाई और एक बहन हैं।बहन की मौत हो गई अब केवल भाई ही बचा।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।