Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:35 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
श्याम जन्मोत्सव : श्री श्याम भक्त मंडल अनपरा की ओर से अग्रवाल धर्मशाला अनपरा में श्री श्याम जन्मोत्सव। सुबह 9:15 बजे।
महोत्सव: जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बभनी ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज परिसर में जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव। सुबह 11 बजे।
भंडारा : उरमौरा स्थित डायट के समीप श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर खाटू श्याम भक्त की ओर से भंडारा। दोपहर 1 बजे
शिविर : म्योरपुर के गोविंदपुर स्थित वनवासी सेवा आश्रम में चल रहे युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का समापन। दोपहर 2 बजे।
कथा : घोरावल के बाबा अडबंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।
विज्ञापन
महोत्सव: जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बभनी ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज परिसर में जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव। सुबह 11 बजे।
भंडारा : उरमौरा स्थित डायट के समीप श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर खाटू श्याम भक्त की ओर से भंडारा। दोपहर 1 बजे
शिविर : म्योरपुर के गोविंदपुर स्थित वनवासी सेवा आश्रम में चल रहे युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का समापन। दोपहर 2 बजे।
कथा : घोरावल के बाबा अडबंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।