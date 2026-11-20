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सोनभद्र। रबी सीजन में किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए जिले में ‘धरती माता बचाओ अभियान’ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, कालाबाजारी और तस्करी को रोकना है। जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने किसानों से निर्धारित दर पर खाद खरीदने की अपील की है। जिले के निजी और सहकारी बिक्री केंद्रों पर यूरिया, डीएपी और एनपीके का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। यह उपलब्धता राबर्ट्सगंज, घोरावल, ओबरा और दुद्धी तहसील के केंद्रों पर सुनिश्चित की गई है। खाद खरीदने के लिए किसानों को अपनी खतौनी, फार्मर आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ ले जाना होगा। राबर्ट्सगंज में निजी क्षेत्र के 226 केंद्रों पर 50360 क्विंटल यूरिया उपलब्ध है। वहीं, सहकारी क्षेत्र के 21 केंद्रों पर 3930 क्विंटल यूरिया का भंडार है। अन्य तहसीलों में भी निजी और सहकारी केंद्रों पर डीएपी और एनपीके सहित अन्य उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग न करने का भी आग्रह किया है। धरती माता बचाओ अभियान’ रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश लगाएगा। यह अभियान औद्योगिक इकाइयों में अवैध इस्तेमाल, कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली को भी रोकेगा। ग्राम, तहसील और जिला स्तरीय समितियां किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक कर रही हैं। इसके तहत नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।