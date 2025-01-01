Sonebhadra News: संघर्ष, सादगी और न्याय के लिए समर्पित रहे नेताजी

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सोनभद्र। सपा के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर शनिवार को पार्टी के जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पार्टी नेताओं ने नेताजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके संघर्ष, सादगी और समाजवादी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। संगोष्ठी में जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का जीवन संघर्ष, सादगी, सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं की आवाज उठाई। शिक्षक से लेकर देश के रक्षामंत्री और तीन बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष और जनसेवा की मिसाल है। सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने कहा कि नेताजी ने हमेशा जमीन से जुड़े लोगों की समस्याओं और उनकी आवाज को प्राथमिकता दी। समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के साथ सामाजिक न्याय के लिए काम किया। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, रमेश चंद्र दुबे, परमेश्वर दयाल, जय प्रकाश उर्फ चेखुर पांडेय, जिला महासचिव मोहम्मद सईद कुरैशी, वेदमणि शुक्ला, चौधरी यशवंत सिंह पटेल, श्याम बिहारी यादव, फूलवंती गोंड, अनिल प्रधान, अशोक पटेल, डॉ. लोकपति सिंह पटेल, डॉ.केडी सिंह पटेल, विजय यादव, राधा सिंह, मंदाकिनी आदि मौजूद रहे।