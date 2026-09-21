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Sonebhadra News: नीरज बने मिस्टर एनसीएल, बीना सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट

Mon, 21 Sep 2026 11:43 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:43 PM IST
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Neeraj Crowned Mr. NCL; Bina Named Best Project
ट्राफी के साथ एनसीएल अंतरक्षेत्रीय स्पर्धा के प्रतियोगी।स्रोत संस्थान
शक्तिनगर। एनसीएल निगाही कोयला क्षेत्र में रविवार को संपन्न 11वीं एनसीएल अंतरक्षेत्रीय शक्तितोलन -भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में नीरज द्विवेदी ने मिस्टर एनसीएल का खिताब हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एनसीएल बीना को चुना गया। देर शाम तक चली प्रतियोगिता में एनसीएल की सभी कोयला परियोजना और इकाइयों से कुल 304 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 28 महिलाएं शामिल रहीं। प्रतियोगिता के दौरान अलग-अलग भार वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष व महिला प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मेजबान निगाही परियोजना से नीरज द्विवेदी ने मिस्टर एनसीएल का खिताब अपने नाम किया। बेस्ट लिफ्टर के लिए झिंगुरदा से अनूप कुमार, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ़ एनसीएल के लिए दुद्धीचुआ के महेंद्र कुमार, स्ट्रॉन्ग वूमन ऑफ़ एनसीएल के लिए मुख्यालय से आराधना कुमार को सम्मानित किया गया।
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