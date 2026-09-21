Sonebhadra News: मां खाना बनाकर रखो, आ रहा हूं... ढाई घंटे बाद मिली मौत की खबर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:52 PM IST
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सोनभद्र। रॉबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली-पीथा गांव के पास रविवार की देर रात एक युवक का शव रेलवे लाइन किनारे पड़ा पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि वह रेलवे लाइन पार करते वक्त किसी ट्रेन की चपेट में आ गया। सोमवार की दोपहर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर आठवीं गली निवासी राहुल चंद्र यादव (24) देर शाम सात बजे कुछ देर में घर आने की बात कहकर निकला। साढ़े आठ बजे के करीब मां को फोन किया कि खाना बनाए रखो आ रहा हूं। नौ बजने के बाद जब मां ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो फोन स्विच्ड ऑफ आने लगा। रात 11 बजे के करीब पता चला कि उसका शव पीथा-पुसौली गांव की सीमा के पास रेलवे लाइन किनारे पड़ा हुआ है। परिवार वालों के मुताबिक वह बीए का छात्र था। एक भाई की एक वर्ष पूर्व मौत हो गई। तीन भाई थे। उसमें भी एक की मौत ने परिवार वालों को तड़पाकर रख दिया। जीआरपी पोस्ट इंचार्ज नीरज ओझा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया।
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