Sonebhadra News: पंडालों में कहीं बद्रीनाथ तो कहीं जगन्नाथपुरी और राम मंदिर की झलक

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एनसीएल ककरी परियोजना के आवासीय परिसर स्थित एकलव्य रामलीला मैदान में बद्रीनाथ मंदिर की थीम पर 60 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है। श्री दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी सुमंत कुमार राय ने बताया कि पंडाल को भव्य स्वरूप दिया गया है। अनपरा नगर क्षेत्र में 13 स्थानों पर दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जा रहे हैं। मेले में मीना बाजार, झूले और मनोरंजन के स्टॉल भी लगेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, पुलिस सहायता केंद्र, प्राथमिक उपचार केंद्र और अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था की गई है। वहीं औद्योगिक नगर रेणुकूट की सब्जी मंडी में जगन्नाथपुरी के मंदिर की तर्ज पर पंडाल बना है, जबकि हिंडाल्को आवासीय परिसर स्थित मिताली क्लब में अयोध्या के श्रीराम मंदिर का स्वरूप दिख रहा है। दोनों पंडालों का निर्माण करीब एक महीने से चल रहा था। अब अपने अंतिम स्वरुप में इनकी अलौकिक छटा लोगों को लुभा रही है।मिताली क्लब के कोऑर्डिनेटर उत्तम मन्ना ने बताया कि यहां वर्ष 1962 से दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही है। अष्टमी, नवमी और दशमी को मेले का आयोजन भी होगा। सब्जी मंडी में जय मां शेरावाली क्लब की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली चौक स्थित ऑटोमोबाइल संघ के पूजा पंडाल को कोलकाता के देवी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है। समिति अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि पंडाल की बनावट और सजावट विशेष आकर्षण है। शीतला मंदिर के समीप नवरात्रि महोत्सव समिति भी विशेष थीम पर पंडाल तैयार करा रही है।