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सोनभद्र: पति ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से पत्नी पर किया हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत; जांच शुरू

Mon, 12 Oct 2026 06:49 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 12 Oct 2026 06:49 PM IST
सार

सोनभद्र जिले में पति के हमले में पत्नी की मौत हो गई। आरोप है कि खेत की तरफ जाते समय महिला पर उसके पति ने लाठी- डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

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Husband attacks wife with sticks and an axe she dies in Sonbhadra
crime - फोटो : Adobe Stock Image

विस्तार
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सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के महुअरिया जंगल में रविवार की रात जख्मी हाल में मिली अमरावती कोल (45) ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। वह सुबह पति के साथ बसखोरिया (गुरदह) गांव स्थित खेत के लिए निकली थी। पुलिस के मुताबिक रास्ते में पति ने उस पर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस पति के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है।

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क्या है पूरा मामला
राजपुर गांव के कोलान बस्ती निवासी मुन्ना कोल बसखोरिया में बटाई पर खेती करता है। रविवार की सुबह वह पत्नी अमरावती को साथ लेकर घर से खेत जाने के लिए निकला था। देर शाम तक दंपती वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। महुअरिया जंगल में पहुंचे तो वहां रास्ते में अमरावती लहूलुहान हाल में पड़ी थी। 
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पति ने अचानक से आए कुछ लोगों के द्वारा हमले की बात कही। घायल महिला को आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की तो पति की ओर से ही हमले की बात सामने आई। 
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एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रूणवाल ने बताया कि खेत जाते समय पति-पत्नी का रास्ते में किसी बात पर विवाद हो गया था। आवेश में आकर पति ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से अमरावती पर हमला कर दिया। इससे अमरावती के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट आई। अस्पताल लाने पर उसने दम तोड़ दिया। मामले में पति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

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