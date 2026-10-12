सोनभद्र: पति ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से पत्नी पर किया हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत; जांच शुरू

सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के महुअरिया जंगल में रविवार की रात जख्मी हाल में मिली अमरावती कोल (45) ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। वह सुबह पति के साथ बसखोरिया (गुरदह) गांव स्थित खेत के लिए निकली थी। पुलिस के मुताबिक रास्ते में पति ने उस पर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस पति के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है।

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राजपुर गांव के कोलान बस्ती निवासी मुन्ना कोल बसखोरिया में बटाई पर खेती करता है। रविवार की सुबह वह पत्नी अमरावती को साथ लेकर घर से खेत जाने के लिए निकला था। देर शाम तक दंपती वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। महुअरिया जंगल में पहुंचे तो वहां रास्ते में अमरावती लहूलुहान हाल में पड़ी थी।पति ने अचानक से आए कुछ लोगों के द्वारा हमले की बात कही। घायल महिला को आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की तो पति की ओर से ही हमले की बात सामने आई।एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रूणवाल ने बताया कि खेत जाते समय पति-पत्नी का रास्ते में किसी बात पर विवाद हो गया था। आवेश में आकर पति ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से अमरावती पर हमला कर दिया। इससे अमरावती के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट आई। अस्पताल लाने पर उसने दम तोड़ दिया। मामले में पति के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।