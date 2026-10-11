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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Grand Kalash Yatra taken out; town echoes with chants.

Sonebhadra News: निकली भव्य कलश यात्रा, जयकारों से गूंजा नगर

Sun, 11 Oct 2026 11:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:54 PM IST
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Grand Kalash Yatra taken out; town echoes with chants.
विण्ढमगंज  श्री राम जानकी मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु। संवाद - फोटो : मिट्टी के ढेर से टकराने के बाद हाईवे पर खड़ा ट्रक। स्रोत पुलिस
विंढमगंज। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को राम जानकी मंदिर दिगंबर अखाड़ा के तत्वावधान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बाबा वेद मोहन दास ब्रह्मचारी के नेतृत्व में निकली यात्रा में श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। इस दौरान जय श्रीराम और जय माता दी के जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा राम जानकी मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्ग, सीता मोड़ होते हुए मुड़ीसेमर स्थित शिव मंदिर के पास सततवाहिनी नदी के तट पर पहुंची। यहां पं. नंदलाल तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में पवित्र जल भरवाया। इसके बाद यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंची। कलश में भरे पवित्र जल से नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र पूजन और दुर्गा सप्तशती पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं, काली मंदिर में पंडित राजू तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दर्जनों श्रद्धालुओं को कलश स्थापना कराई। इस दौरान संजय कुमार गुप्ता, सुमन कुमार गुप्ता, ओमप्रकाश रावत, सत्यम जायसवाल, राजकमल गुप्ता, अमित केसरी, ग्राम प्रधान तारा देवी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
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