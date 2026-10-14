Sonebhadra News: दहेज प्रताड़ना और बेटी होने पर ताना, चार पर प्राथमिकी

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सोनभद्र/म्योरपुर। दहेज के लिए एक विवाहिता को प्रताड़ित करने और बेटी होने पर ताना मारने का आरोप लगा है। पीड़िता के ससुरालियों पर उसे भूखा रखने और दवा इलाज न कराने का भी आरोप है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर म्योरपुर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुकुंती ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 22 मई 2024 को दीपेश से हुई थी। शादी के छह माह बाद से पति दीपेश, सास शांति देवी, ससुर रामसुभाग और देवर अरुण दहेज कम मिलने का ताना मारते हुए प्रताड़ित करने लगे। उस पर पिता से दो लाख रुपये नकद और बाइक लाने का दबाव बनाया गया। असमर्थता जताने पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। एक पुत्री अनन्या के जन्म के बाद उसे लड़की होने का ताना दिया जाने लगा। आरोप है कि उसे भूखा रखा जाता था और बेटी के बीमार होने पर इलाज भी नहीं कराया जाता था। कपड़े जलाकर दी धमकी : गत 31 अगस्त को दहेज न मिलने की बात पर सुकुंती की पिटाई की गई। उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि ससुराल में रखे उसके कपड़े और सामान जला दिए गए। पति मोबाइल पर दूसरी शादी करने और मारपीट की धमकी भी दे रहा है। थानाध्यक्ष जितेंद्र सरोज के मुताबिक आरोपों के आधार पर जांच जारी है।