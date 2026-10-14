Sonebhadra News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में वृद्ध की मौत, पुत्र समेत चार घायल

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बभनी। बभनी-रेणुकूट मार्ग पर राजपूत ढाबा के पास सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में विंध्याचल (65) की मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र सुरेंद्र (36) समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बभनी में भर्ती कराया गया। संवरा गांव निवासी विंध्याचल अपने बेटे सुरेंद्र के साथ एक बाइक से बभनी में दुर्गा पूजा और रामलीला देखकर घर लौट रहे थे। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार नधिरा निवासी दीनानाथ (19), शिवचरन (18) और उसका भाई लालचंद (23) बभनी की ओर जा रहे थे। राजपूत ढाबा के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। एसआई कविंद्र यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी बभनी पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान विंध्याचल की मौत हो गई। मंगलवार सुबह सीएचसी से मेमो मिलने पर बभनी पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।