फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Elderly man's body found on cot; eldest son accuses younger brother of murder

Sonebhadra News: चारपाई पर मिला वृद्ध का शव, बड़े बेटे ने छोटे भाई पर लगाया हत्या का आरोप

Wed, 14 Oct 2026 12:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Elderly man's body found on cot; eldest son accuses younger brother of murder
बभनी के सागोबांध गांव में वृद्ध की मौत के बाद लगी भीड़। स्त्रोत : जागरूक पाठक
बभनी (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के सांगोबांध गांव में मंगलवार सुबह विश्वनाथ प्रजापति (63) का शव घर में चारपाई पर मिला। बड़े बेटे सुरेंद्र ने छोटे भाई पर संपत्ति विवाद में पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। जमीन की बिक्री को लेकर परिवार में पांच दिन से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, वृद्ध के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। परिजनों के मुताबिक, विश्वनाथ सोमवार रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे। मंगलवार सुबह काफी देर तक नहीं उठने पर परिजन उन्हें जगाने पहुंचे। वहां चारपाई पर मृत अवस्था में देखकर वे सन्न रह गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान गोपाल प्रसाद सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बड़े बेटे सुरेंद्र ने छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि पांच दिन पहले उसके छोटे भाई ने गांव में ही जमीन का सौदा तय कर कुछ बयाना राशि ले ली थी। जमीन पिता के नाम थी और छोटा भाई उन पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहा था, जबकि पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। घटना की सूचना पर बभनी के थाना प्रभारी अरविंद कुमार सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी भेज दिया। सीओ दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि मृतक के गले या शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed