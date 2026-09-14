फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Engineering and medical students will reach their goal.

Sonebhadra News: इंजीनियरिंग-मेडिकल के छात्रों को मिलेगी मंजिल

Mon, 14 Sep 2026 11:12 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Engineering and medical students will reach their goal.
एनसीएल की ओर से मेडिकल-इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए एमओयू के दौरान मौजूद लोग। स्वयं
एनसीएल ने एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल उड़ान के तहत जेईई और नीट की तैयारी करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अवसर का सृजन किया है। एनसीएल ने दो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों श्री चैतन्या एकेडमी और एसएसजी ईक्यू एलएलपी से इस संदर्भ में एक समझौता किया है।
विज्ञापन

इस एमओयू के तहत विद्यालयीन समय के बाद विद्यार्थियों को श्री चैतन्या एकेडमी की ओर से एनसीएल डीएवी, दुद्धीचुआ और एसएसजी ईक्यू एलएलपी की ओर से एनसीएल डीएवी, खड़िया परिसर में जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी।
विज्ञापन

सोमवार को सीएमडी एनसीएल एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (मानव संसाधन) मनीष कुमार, निदेशक (तकनीकी) आशुतोष द्विवेदी की उपस्थिति में समझौता पत्र पर एनसीएल की ओर से महाप्रबंधक (मानव संसाधन/कल्याण ) राजेश त्रिवेदी और कोचिंग संस्थान श्री चैतन्या एकेडमी की ओर से विकास सिंह परिहार एवं एसएसजी ईक्यू एलएलपी की ओर से दुर्गेश्वर मिश्रा ने हस्ताक्षर किया। बता दें कि वर्तमान में एनसीएल के 11 वित्तपोषित विद्यालयों में 13000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed