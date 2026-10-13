सोनभद्र: दुर्गा पूजा और रामलीला देखकर लौट रहे बुजुर्ग की दो बाइकों की टक्कर में मौत, चार घायल

जानकारी के अनुसार, संवरा गांव निवासी विंध्याचल अपने पुत्र सुरेंद्र (36) के साथ बाइक से बभनी में दुर्गा पूजा और रामलीला देखकर घर लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर नधिरा निवासी दीनानाथ (19), शिवचरन (18) और उसका भाई लालचंद (23) सवार थे। वे नधिरा से बभनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राजपूत ढाबे के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई।

बभनी थाना क्षेत्र के बभनी-रेणुकूट मार्ग पर राजपूत ढाबे के पास सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान संवरा गांव निवासी विंध्याचल (65) की मौत हो गई। वहीं, चार अन्य घायलों का उपचार चल रहा है।

घायलों को सीएचसी पहुंचाया

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक कविंद्र यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान विंध्याचल ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।



शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मंगलवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिले मेमो के आधार पर बभनी थाने को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेज दिया।



प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।